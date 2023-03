An Ostern wird in Neustadt wieder auf Zielscheiben geschossen, als Belohnung gibt es bunte Ostereier. Wo an den kommenden Wochenenden angelegt und wie der Gewinn am leckersten angerichtet wird.

Der Osterhase muss schon fleißig am Eierlegen sein, denn für das traditionelle Ostereierschießen der Neustadter Schützengesellschaft werden rund 6000 bunt gefärbte Eier schon am Wochenende vor Ostern gebraucht. Am 1. und 2. April von 10 bis 18 Uhr kann jeder, der Spaß daran hat, am Schießstand im Schützenhaus hoch über den Dächern von Neustadt auf den Karolinenterrassen (Karolinenstraße 99) sein Glück versuchen.

Dabei wird nicht, wie man vermuten könnte, auf Ostereier geschossen, sondern auf Schießscheiben, die sonst auch fürs Wettkampfschießen verwendet werden. Und je nachdem, wie zielsicher die Schützen sind, können sie danach die entsprechende Anzahl Ostereier mit nach Hause nehmen. Ein Treffer ins Schwarze der Zielscheibe wird mit einem Ei belohnt, bei einem Treffer ins Herz, die Zehn, gibt es sogar zwei Eier. Geschossen wird mit Luftgewehr oder Luftpistole der Schützengesellschaft. Damit auch unter Zwölfjährige um die Eier kämpfen können, steht für diese ein Lasergewehr zur Verfügung. Bei einem Preis von 3,50 Euro für zehn Versuche könnten treffsichere Schützen so ihre Ostereier mit viel Spaß zu einem guten Preis ergattern.

Auf die Haltung kommt es an

Beim Pressetermin vorab ist allerdings schnell klar: Ganz so einfach ist es nicht. Bevor ans Schießen und vor allem ans Treffen zu denken ist, muss zuerst einmal der richtige Stand und das richtige Halten der Waffe geübt werden. Also: seitlich zur Zielscheibe und in einer Flucht mit der Schussrichtung mit leicht gespreizten Beinen aufstellen. Die Rückseite des Gewehrkolbens wird ins rechte Schultergelenk gedrückt, die rechte Wange schmiegt sich so an das Gewehr, dass das rechte Auge genau hinter der Linse mit dem Ringkorn platziert wird. Und die muss mit dem Ziel in Übereinstimmung gebracht werden.

Auch der linke Arm wird beim Schießen benötigt. Abgestützt mit dem Ellenbogen auf dem Hüftknochen, kann bietet die linke Hand dem Gewehrlauf sicheren Halt. Dass das nötig ist, wird beim Versuch schnell klar. Schließlich muss das fünf Kilogramm schwere Luftgewehr beim Zielen ganz ruhig gehalten werden. Beim Schießversuch mit der Luftpistole spielt das Gewicht, obwohl nur 800 Gramm schwer, eine noch größere Rolle. Denn dabei muss mit ausgestrecktem Arm gezielt und abgedrückt werden. Wobei der ungeübte Arm schon beim Zielen zu zittern anfängt. Jetzt ist auch klar, warum es Schießsport heißt. Sportschütze Michael Keppler setzt es sogar fast der Meditation gleich: „Sportgerät, Körper und Konzentration müssen dabei eine Einheit bilden. Körperhaltung und -spannung sind wichtig, um sich intensiv auf das ruhige Halten der Waffe und das Ziel zu konzentrieren.“

Sportschützen helfen bei Bedarf

Trotz leichtem Wackeln und nicht ganz optimalem Sehvermögens geht beim Test der Schuss nicht ganz daneben. Zwar noch nichts ins Schwarze, aber ganz, ganz dicht am Rand. Beim Ostereierschießen für jeden stehen die Neustadter Sportschützen bereit, um den Besuchern zu helfen und so deren Erfolgsaussichten zu verbessern. „Nicht nur für den Spaß beim Schießen sorgen wir an diesen beiden Tagen, sondern auch für das leibliche Wohl unserer Besucher“ , berichtet Vorsitzender Peter Weihl.

Gleiches gilt im Übrigen für die Schützengesellschaft Hambach. In der Kreuzbergstraße 94 lädt sie fürs Oster-Wochenende zum Ostereierschießen ein. An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag von 10 bis 18 Uhr sowie am Karsamstag von 14 bis 18 Uhr.

Wohin mit dem Gewinn?

Wer im Übrigen noch Tipps benötigt, um seine unter Umständen reiche Ausbeute beim Ostereierschießen zu verwerten, hier zwei Möglichkeiten: Für Eiersalat mit Lachs zwei Esslöffel Mayonnaise mit 100 Gramm sauerer Sahne, je einem Esslöffel Petersilie und Dill, ein wenig Zitronensaft sowie Pfeffer und Salz verrühren. 200 Gramm Räucherlachs in ein Zentimeter schale Streifen schneiden und dazugeben, ebenso fünf geachtelte Ostereier sowie 120 Gramm Erbsen. 30 Minuten kühl stellen, dann servieren.

Spargelsalat mit Eiern ist natürlich auch immer gut. Dazu 500 Gramm Spargel in kleinfingergroßen Stücken knapp gar kochen. Aus je vier Esslöffeln Spargelbrühe und Mayonnaise, zwei Esslöffeln Sauerrahm, Pfeffer, Salz und etwas eine Salatsoße rühren, darin den lauwarmen Spargel marinieren. 100 Gramm gekochten Schinken in fingerbreite Streifen schneiden und untermischen. Sechs Ostereier schälen, in Achtel schneiden und unterheben. Eine halbe Stunde durchziehen lassen. Dazu passen neue Pfälzer Kartöffelchen, erst gekocht, dann knusprig gebacken.