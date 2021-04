Es ist blau und verziert mit rosa-roten Blumen: das schönste Straußenei im Raum Neustadt. 841 Stimmen wurden bei der Osteraktion der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) und Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) abgegeben, die meisten entfielen auf das Ei, das die Kindertagesstätte Gimmeldingen bemalt hatte. Vor Ostern waren 36 echte Straußeneier an alle Kinderbetreuungseinrichtungen in Neustadt und den Ortsteilen ausgeliefert worden. Die Einrichtungen gestalteten diese und durften sie dann in einigen Schaufenstern in der Innenstadt zur Abstimmung ausstellen.

Die drei Gewinner, über die per QR-Code oder im Internet abgestimmt werden konnte, bekommen einen „NW-Gutschein“ in Höhe von je 50 Euro. Sie werden per E-Mail benachrichtigt. Auch die Kita bekommt einen Preis. Die WEG und die TKS bedanken sich nach Angaben der Stadtverwaltung für die Teilnahme der Neustadter Kinderbetreuungseinrichtungen, aber auch für die Teilnahme der zahlreichen „Juroren“.