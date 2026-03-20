Die Neustadter Willkomm-Gemeinschaft lädt Kinder wieder zu einer Suchaktion vor Ostern ein, die mit einer kleinen Osterüberraschung belohnt wird. Die jungen Teilnehmer bis zwölf Jahre müssen sich dazu am Samstag, 28. März, zwischen 10 und 14 Uhr eine Laufkarte in der Flugbörse Neustadt, Friedrichstraße 3, abholen. Anschließend gelte es, die Karotten, die auf den Plakaten in den Schaufenstern der Innenstadt abgebildet sind, zu finden, zu zählen und die richtige Anzahl auf der Laufkarte einzutragen. „Nach erfolgreicher Teilnahme wird die ausgefüllte Laufkarte wieder in der Flugbörse abgegeben“, teilt die Willkomm mit, dort gebe es dann auch die Überraschung. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 25. März, erforderlich. Möglich ist diese über einen Link, der auf der Facebookseite der Willkomm-Gemeinschaft sowie auf der Homepage willkomm-neustadt.de zu finden sei. Eine Anmeldung ist aber auch per E-Mail an lachmann@willkomm-neustadt.de möglich.