Ostern 2020 wird wohl den meisten von uns in Erinnerung bleiben. Die Corona-Pandemie hat es zum ganz besonderen Fest gemacht. Das hat sich aber auch positiv ausgewirkt – der Verzicht auf soziale Kontakte wurde auf originelle Art abgemildert.

Glockenläuten ohne Ostergottesdienste – für viele Menschen war das ein durchaus harter Schlag in diesem Jahr. Allerdings musste nicht ganz auf die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi verzichtet werden. Dafür sorgten zahlreiche Internet-Angebote oder auch gedruckte Andachten, die an Kirchen und Gemeindehäusern auslagen. So mancher folgte allerdings auch dem kirchlichen Aufruf, die Botschaft mit Straßenkreide auf den Asphalt zu bringen. In Mußbach zum Beispiel – um 6 Uhr am Morgen des Ostersonntag, wie Leser Ulrich Müller der Redaktion per E-Mail mitteilte und auch den Fotobeweis lieferte.

Im Briefkasten

Von einer „bezaubernden Osterüberraschung“ berichtete Leserin Christel Bollenbach ebenfalls per elektronischer Post. Ein von Kinderhand gemaltes Bild war in ihrem Briefkasten in Winzingen gelandet – versehen mit einem Tütchen Blumensamen. „Das war sehr lieb, gerade in dieser für uns alle so schweren Zeit“, freute sich die Neustadterin darüber, dass die Martin-Luther-Kirchengemeinde auch an sie gedacht hatte. „Den Blumensamen habe ich gleich in einen großen Topf getan und bin gespannt, was demnächst auf meinem Balkon blüht!“

Aus altem Holz

Sozusagen unfreiwillig hat ein alter Kirschbaum in Lachen-Speyerdorf besonderen Ostertrost in Corona-Zeiten gespendet. Als Vorsitzender der Obst- und Gartenbaufreunde ist Leser Gerhard Freytag zwar ein alter Hase in Sachen Flora. Trotzdem hat es ihn ganz besonders gefreut, dass gerade jetzt Kirschblüten ihren Weg direkt aus dem Stamm des alten Baums herausgefunden haben „und somit ein kräftiges Lebenszeichen von sich geben“.

Musik und Blumen

Tröstlich dürften auch zwei weitere Aktionen an den Feiertagen gewesen sein, die stellvertretend für viele weitere stehen mögen. Matthias Lambrich, Trompeter im Posaunenchor Hambach–Winzingen, und ein weiterer Bläser brachten am Sonntagmorgen Choräle zum Osterfest im Park des Marienhaus-KLinikums Hetzelstift zu Gehör – für die Mitarbeiter und die Patienten, alles im notwendigen Abstand.

Derweil waren Hanna Fuhrbach und Jeanne Vallex, beide 14 Jahre alt, am Karsamstag unterwegs – und bereits mehrere Tage zuvor aus diesem Grund besonders fleißig. /0 Osterkarten hatten sie selbst gestaltet und dann in Feld und Flur Blumen gepflückt und zu kleinen Sträußen gebunden. Beides wurde ins Caritas-Altenheim St. Ulrich in der Konrad-Adenauer-Straße gebracht. Denn im Internet hatten die Mädchen recherchiert, dass dort 70 Frauen leben, denen sie eine kleine Freude machen wollten.