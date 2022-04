Unter der Schirmherrschaft der Protestantischen Stiftskirchengemeinde Neustadt und mit Unterstützung der Willkomm-Gemeinschaft werden in den nächsten Tagen Spenden für ukrainische Flüchtlingskinder gesammelt. Auf Initiative der Neustadterinnen Monika Urbanska und Nadja Grabisch haben sich in den vergangenen Tagen Privatleute und Organisationen zusammengefunden, die das Projekt „Osterfreude für ukrainische Flüchtlingskinder“ unterstützen wollen. „Ich wollte eigentlich nur für ein paar Kinder etwas machen, aber auf meinen Aufruf bei Facebook haben sich so viele Menschen gemeldet, dass aus der kleinen spontanen Aktion etwas richtig Großes wurde“, so Urbanska.

Mit vereinten Kräften sollen in den nächsten Tagen mindestens 200 Ostertüten gepackt werden. Diese werden in Neustadt und im Kloster Esthal an die Kinder ausgeliefert. Wer etwas für die Tüten abgeben möchte, kann dies zu folgenden Zeiten im Casimirianum (Ludwigstraße 1) tun: 11. April, 9 bis 12 Uhr, 12. April, 14 bis 18 Uhr, und 13. April, 9 bis 12 Uhr. Neben kleinen, einzeln verpackten Süßigkeiten wie Schokolade und Gummibärchen werden Spielzeuge wie Seifenblasen, Springseile, Kreide, Dopsbälle, Buntstifte und Ähnliches gesucht. Wer eine Geldspende beisteuern möchte, soll sich bei Pfarrer Oliver Beckmann melden: oliver.beckmann@evkirchepfalz.de.