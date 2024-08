Bis Ende Oktober sind auf der Bahnstrecke zwischen Homburg, Neustadt und Mannheim mehrere Baumaßnahmen angekündigt, die mit zum Teil erheblichen Einschränkungen einhergehen. Das hat der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mitgeteilt. Es komme zu Zugausfällen, Haltausfällen, Fahrplanänderungen sowie Schienenersatzverkehr mit Schwerpunkt in den Abend- und Nachtstunden. Die Haltausfälle bei S-Bahnen betreffen an einzelnen Tagen im August Schifferstadt, Limburgerhof und Weidenthal. Betroffene Fahrgäste müssten auf den Ersatzverkehr der DB Regio ausweichen. Konkreter wird der Zweckverband in seiner Mitteilung nicht. Es empfehle sich jedenfalls, vor Fahrtantritt sich über die Fahrplanauskunft der Bahn zu informieren. Betroffen von den Einschränkungen seien auch mehrere Züge der Linie RE1, die dann in Ludwigshafen Hauptbahnhof statt in Mannheim enden. Ein Umstieg in die S3 nach Mannheim sei zwar möglich, allerdings werde so mancher ICE dann nicht mehr erreicht.