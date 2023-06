Neun Tage nach seinem Start in Neustadt ist Frank Hieber gut in der norwegischen Hauptstadt Oslo angekommen. An sich nichts Besonderes, wenn der 69-Jährige die 1600 Kilometer Entfernung nicht per Fahrrad zurückgelegt hätte. Nach einem Lendenwirbelbruch wollte es der Radsportler noch einmal wissen, bevor er 70 wird. Norwegen wurde angesteuert, weil er und seine Frau das skandinavische Land lieben und ihre Tochter mit Familie dort lebt. „Ich bin da und stehe vor dem Parlament“, meldete er sich am Dienstagnachmittag. Pannen oder gar Unfälle habe es während der Tour nicht gegeben. Zunächst waren duschen, essen und schlafen angesagt, heute dann begann der Urlaub.