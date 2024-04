Christian Bläß führt die SPD-Liste für die Ortsbeiratswahl in Lachen-Speyerdorf an und tritt zugleich bei der Wahl zum Ortsvorsteher an. Das hat die Partei mitgeteilt. Bläß bewirbt sich damit um die Nachfolge seines Parteifreundes Claus Schick, der das Amt nach 15 Jahren abgibt. Weitere Bewerberin bei der Wahl am 9. Juni ist Fabienne Gerau-Frisch (CDU). Hinter Bläss folgen auf der Ortsbeiratsliste Claus Schick und Marlene Schleifer. Bläß gibt sich zuversichtlich: „Wir haben viel bewegt in unserem Dorf, das werden wir im neuen Ortsbeirat mit einem starken Team fortsetzen.

Claus Schick hat zugesichert, Christian Bläß im Wahlkampf tatkräftig zu unterstützen und nannte ihn seinen Wunsch-Nachfolger. An Themen setzt die SPD Lachen-Speyerdorf unter anderem auf die Verbesserung der Infrastruktur und einen attraktiv gestalteten Dorfmittelpunkt sowie eine bessere Anbindung des Diakonissen-Mutterhauses.