Clemens Stahler steht auf der CDU-Liste für die Wahl zum Geinsheimer Ortsbeirat auf Platz eins. Hinter Stahler folgen Christian Helf und Tobias Haigis. Auf einen Ortsvorsteherkandidaten hat die CDU jedoch verzichtet. „Unser Fokus liegt auf der Arbeit im Ortsbeirat“, so Clemens Stahler. Bei der Mitgliederversammlung wurde laut Mitteilung außerdem der Vorstand des CDU-Ortsverbands neu gewählt. Willi Kästel gab den Vorsitz nach beinahe 33 Jahren ab. Landesvorsitzender Christian Baldauf würdigte Kästels Engagement in dieser „beeindruckend langen Zeit“. Kästel wurde vom Ortsverband zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Seine Nachfolge tritt Clemens Stahler an. Tobias Haigis wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und Karl Linnenfelser zum Schriftführer. Die Schaffung von Wohnraum, die Verkehrsberuhigung und die Verbesserung der Infrastruktur nannte Stahler als zentrale Ziele für Geinsheim.