Die Lachen-Speyerdorfer werden in diesem Jahr vor allem alte Bekannte begleiten – das Neubaugebiet am Jahnplatz und der neue Dorfmittelpunkt mit neuer Ortsverwaltung.

Auch dieses Jahr wird das große Thema in Lachen-Speyerdorf das Neubaugebiet Am Jahnplatz sein. „Für das Dorf wünsche ich mir, dass endlich die Bebauung des Neubaugebiets beginnen kann und junge Familien in Lachen-Speyerdorf wieder eine Perspektive finden“, sagt Ortsvorsteher Claus Schick. Auf dem etwa fünf Hektar großen Gelände sollen künftig 600 Menschen leben können.

Besonders freue ihn, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft (WBG) mit dem sozialen Wohnungsbau in Lachen-Speyerdorf das erste Angebot dieser Art in einem Ortsteil von Neustadt realisieren werde. Denn die Preise auf dem Wohnungsmarkt hätten sich nicht gerade positiv für kleine Einkommen entwickelt, junge Menschen müssten wegziehen, weil sie keine Wohnung, kein Grundstück oder Haus im Dorf fänden, weiß Schick. In den drei WBG-Komplexen sind 32 Wohnungen mit bis zu vier Zimmern vorgesehen.

Ortsverwaltung wird barrierefrei

Ein Thema, das Lachen-Speyerdorf in den vergangenen Jahren stark beschäftigt hat und es auch in diesem Jahr tun wird, ist der oft als Schandfleck verschriene Dorfmittelpunkt, der erneuert werden soll. Auf dem ehemaligen Gelände des Musikvereins werden zwei Gebäude errichtet, eines davon ist die neue Ortsverwaltung, die darüber hinaus barrierefrei werden soll. Laut Schick laufen die Gespräche zu den Planungen.

„Auch der dringend notwendige Neubau für unsere Lachen-Speyerdorfer Freiwillige Feuerwehr sollte im Jahr 2021 nicht länger auf die lange Bank geschoben werden“, sagt der Ortsvorsteher. Die Feuerwehr habe gerade im vergangenen Jahr eindrucksvoll ihre Bereitschaft zum Dienst für die Gemeinschaft gezeigt, Stichwort Hilfe beim Einrichten des Notkrankenhauses und des Impfzentrums. „Und das alles neben den üblichen Einsätzen.“ Die Wehrleute hätten es „mehr als verdient, endlich aus der schlechten räumlichen Situation in ein modernes und funktionales Feuerwehrgerätehaus ziehen zu dürfen“.

Viele Gedanken wegen Corona

Sich über Feste im Dorf zu unterhalten, sei Mitte des Jahres realistisch: „Alles davor wird noch von Corona und der Impfbereitschaft der Bevölkerung bestimmt und der Pandemie unterzuordnen sein.“

Überhaupt macht sich der Ortsvorsteher viele Gedanken darüber, wie sich die Corona-Krise auf die Dorfgemeinschaft auswirken wird. „Wir alle tragen eine große Verantwortung im neuen Jahr“, sagt Schick. Nie sei es so wichtig gewesen, „die stillen Garanten für unser Zusammenleben“, die Macher und Organisatoren in den Vereinen, zu unterstützen. Die Vereine seien darauf angewiesen, dass die Mitglieder, Sportler, Sänger und Musikanten wieder zurückkommen, sobald es möglich ist, um sie zu unterstützen und das Dorfleben somit mitzugestalten. „Wenn alle helfen, wird sich unser Zusammenleben wieder so entwickeln, wie wir es uns wünschen und wie wir es lieben“, ist Schick überzeugt.