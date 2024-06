Händeringend hatte die Ortsverwaltung Haardt nach neuen Räumen gesucht. Denn bisher waren die Büros in der Michael-Ende-Schule untergebracht. Doch wegen der wachsenden Anzahl an Grundschülern – im neuen Schuljahr werden dort erstmals zwei Klassen gebildet – braucht die Schule die Räumlichkeiten nun selbst für Unterricht und Ganztagsbetreuung. Alternativ waren für die Ortsverwaltung Räume in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete im Mandelring oder Teile des evangelischen Gemeindezentrums in Erwägung gezogen worden. Nun ist entschieden: Die Ortsverwaltung Haardt zieht nach längeren Diskussionen am Dienstag, 11. Juni, in ihre neuen, angemieteten Räumlichkeiten im Mandelring 19 neben dem Weingut Weegmüller. Vereine waren schon zuvor aus dem Schulgebäude ausgezogen, das jetzt gänzlich dem Schulbetrieb zur Verfügung steht. Wie die Stadt mitteilt, bleibt die Ortsverwaltung wegen des Umzugs von Montag, 10. Juni, bis Freitag, 14. Juni, geschlossen. Die Öffnungszeiten der Ortsverwaltung bleiben auch nach dem Umzug gleich: dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr.