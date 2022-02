Mittlerweile hat Gastronom Dominik Gastronom Dominik Grünwedel seinen Betrieb in der Weinstraße 507 in Diedesfeld verkauft. Nun steht fest, welche Art der Bebauung dort zulässig ist.

Im Frühjahr 2021 sorgten die Verkaufspläne von Dominik Grünwedel für Aufregung. Im Ortsbeirat gab es Befürchtungen, dass ein weiteres Anwesen aus der Gründerzeit abgerissen und durch einen großen Neubau ersetzt wird. Dies ist ein paar Meter weiter in der Weinstraße passiert.

Grünwedel hatte damals mit Entsetzen reagiert und sah sich an den Pranger gestellt. Vor wenigen Tagen bestätigte er den Verkauf seines Anwesens. Dieses Jahr wird er selbst noch dort tätig sein, erst ab Frühjahr 2023 kommen die neuen Eigentümer zum Zug. Grünwedel betonte erneut: Das Gebäude werde dann zwar nicht mehr für Gastronomie genutzt, es werde aber „nichts verändert“. Auf dieser Basis habe der Makler den Käufer gesucht. Dass sich der Ortsbeirat am Mittwoch dennoch erneut mit der Thematik befasst hat, liegt an den Debatten des Vorjahrs. Damals wollte die CDU wissen, welche Vorgaben der dort Bebauungsplan Dr.-Nieder-Straße überhaupt macht.

Klare Vorgaben

Ortsvorsteher Volker Lechner trug die Erläuterungen vor und fand diese sehr erhellend: „Wir sind alle erleichtert. Denn am Grünwedel-Standort ist ein Klotz wie in der Weinstraße 513 gar nicht möglich.“

Laut Verwaltung sieht der Bebauungsplan „maximal zwei Vollgeschosse“ vor. Konkret betont die Verwaltung, dass im Vergleich zur Entwicklung in der Weinstraße 513 im Bereich der Weinstraße 507 „die überbaubare Grundstücksfläche im Bebauungsplan kleiner und kompakter gefasst und im Übrigen auch weniger flexibel“ sei. Eine Überarbeitung des Bebauungsplans sei somit nicht erforderlich, um ungewollte Entwicklungen zu verhindern, so die Verwaltung. Der Bebauungsplan Dr.-Nieder-Straße erlaube lediglich eine „moderate Neubebauung“. Zugleich sagt die Verwaltung, dass die Villa in der Weinstraße 507 aber kein Denkmal sei, es somit auf dieser Basis keinen Bestandsschutz gebe.