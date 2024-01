Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf einer Fläche am Rande von Speyerdorf hat sich jemand mit einem Campingwagen eingerichtet. Doch für die Nutzung des Grundstücks im Außenbereich gibt es strenge Regeln. Dient der Aufbau – wie vom Eigentümer behauptet – seinem forstwirtschaftlichen Betrieb?

Seit Ende vergangenen Jahres fällt in der Lilienthalstraße am Ortsausgang von Lachen-Speyerdorf in Richtung Neustadt-Ost ein eingezäunter Bereich ins Auge. Hinter dem