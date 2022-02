Die Grünen haben im Ortsbeirat am Dienstagabend den Antrag gestellt, und Ortsvorsteher Claus Schick hatte vorab schon einen Ortstermin mit den städtischen Tiefbauern. Das Resultat: Am Ortseingang von Lachen-Speyerdorf, genauer gesagt von Lachen in Höhe Theodor-Heuss-Straße, werden mobile Fahrbahnteiler installiert.

Damit soll erprobt werden, ob sie den fließenden Verkehr besser ausbremsen als eine derzeit schraffierte Fläche, die eigentlich nicht überfahren werden darf. „Wir sollten das Verschwenken einfach testen und schauen, ob es etwas bringt“, begründete Christian Boestel (Grüne) den Antrag, „zumal dafür ja Geld im städtischen Haushalt bereitsteht.“

Schick informierte zusätzlich, dass die Tiefbauabteilung bereits zugestimmt habe. Mit der Feuerwehr soll jetzt noch abgesprochen werden, ob ihre Ab- und Zufahrt zum Gerätehaus dadurch behindert würde. Dem Antrag der Grünen stimmte der Ortsbeirat bei einer Enthaltung zu.