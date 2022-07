Wegen des Kerweumzugs ist die Ortsdurchfahrt Frankenstein am Sonntag, 17. Juli, von 14 bis 15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr im Neustadter Tal wird in Hochspeyer auf die B48 nach Johanniskreuz und durchs Elmsteiner Tal nach Lambrecht (und umgekehrt) umgeleitet. Ortsbürgermeister Eckard Vogel versichert, dass sich die Gemeinde an den Zeitplan halten und die Ortsdurchfahrt Frankenstein bis „allerspätestens 15 Uhr“ wieder frei sein werde. Keine Umleitung gibt es für den Verkehr aus und in Richtung Bad Dürkheim (B37).