Die Sanierung der Weinstraße in Diedesfeld geht weiter: Am Montag, 20. Februar, beginnt laut Stadtverwaltung der dritte Bauabschnitt in der Ortsdurchfahrt. Gearbeitet werde zwischen den Hausnummern 533 und 582. Der Übergang von der Kreuzstraße in die Weinstraße in Richtung Hambach bleibe offen, die bisherigen Umleitungen gälten weiter. Die Anlieger seien per Handzettel von der Baufirma informiert worden.

2019 war die Weinstraße zwischen Weißkreuzstraße und Ortsausgang Richtung Maikammer saniert worden, im Juni 2022 begann der zweite Bauabschnitt zwischen der Weißkreuzstraße im Süden und der Rittersbergstraße am Ortsausgang Richtung Hambach. Vorgesehen sind insgesamt sechs Bauabschnitte bis Mai 2025, voraussichtlich mit jeweils sechs Monaten Bauzeit. Unter anderem werden Fahrbahn, Gehwege, Straßenleuchten und Fußgängerampeln erneuert. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben der Stadt auf etwa fünf Millionen Euro. Den Fahrbahnanteil zahlt das Land, der Rest wird auf die Anlieger umgelegt, wobei der Gemeindeanteil daran bei 30 Prozent liegt.

Neuberechnung läuft

Wie hoch der auf die Anwohner umlagefähige Betrag ist, wird derzeit von der Bauverwaltung ein zweites Mal ermittelt. Die vor Weihnachten verschickten Bescheide waren fehlerhaft. Aktuell geht man davon aus, dass sich die damals errechnete Summe von rund 2,14 Millionen Euro, die die Anlieger über Einmalbeiträge zahlen müssten, reduzieren wird. Außerdem befasst sich der Stadtrat in seiner Sitzung am 14. März noch einmal mit der Höhe des Gemeindeanteils.