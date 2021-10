Der Diedesfelder Ortsbeirat hat sich am Donnerstag einstimmig dafür ausgesprochen, dass es auch künftig an Kreuzungen, an denen rechts vor links gilt, entsprechende Markierungen auf der Fahrbahn gibt.

Anlass für die Debatte war eine Bürgerbeschwerde bei der Neustadter Stadtverwaltung, dass die Rechts-vor-links-Markierung im Bereich Hohe-Loog-Straße/Kanzelkopfstraße nicht mehr zu erkennen sei. Die Markierung ist laut Ortsvorsteher Volker Lechner bereits rund zehn Jahre alt. Die Verwaltung habe daher bei den Verantwortlichen im Weindorf nachgefragt, ob die Markierung wirklich erneuert werden müsse oder ob sich die Bürger nicht in all den Jahren daran gewöhnt hätten, dass dort rechts vor links gilt. Lechner hat dazu eine klare Meinung: bitte mit Farbe. „Ich bin froh, dass der Ortsbeirat meiner Meinung ist, wir alle wollen die Markierungen auch weiterhin.“ Es gebe immer wieder Situationen, in denen Autofahrer abgelenkt seien, weil sei etwas suchten, und dann sei eine Markierung eben ein nützlicher Hinweis. Die Markierungen seien zudem für Ortsfremde wichtig. Lechner freut sich über den einstimmigen Beschluss im Ortsbeirat. Das Gremium fordert also die Erneuerung der Markierung Hohe-Loog-Straße/Kanzelkopfstraße. Außerdem wolle man eine kleine Bestandsaufnahme machen und der Verwaltung weitere Stellen nennen, „an denen wir Markierungen wünschen“.