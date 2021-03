Parkverbote in Lachen-Speyerdorf sollen künftig immer im Ortsbeirat behandelt werden, bevor sie ausgesprochen werden. So gering die Beeinträchtigungen für betroffene Anwohner auch sein sollten. Darauf wurde sich in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates verständigt. Hintergrund ist, dass Ortsvorsteher Claus Schick (SPD) für einen Bereich in der Wasserturmstraße ein temporäres Parkverbot erlassen hat, nachdem er sich die Situation vor Ort mit Vertretern der Stadtverwaltung betrachtet hatte. Ein Anwohner hatte geklagt, dass er bei Lieferungen zu Schwierigkeiten käme. Betroffene Bürger wandten sich an die CDU, die mit ihrer Anfrage das Thema in den Ortsbeirat brachte. Schick war davon ausgegangen, dass solch eine Entscheidung unter dem „laufenden Geschäft“ eines Ortsvorstehers zu betrachten ist. Zukünftig wird der Ortsbeirat in solchen Angelegenheiten mit einbezogen.