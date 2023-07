Auf Bitten der örtlichen Feuerwehr hat sich der Geinsheimer Ortsbeirat am Mittwochabend mit der geplanten Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses befasst. Hintergrund ist laut Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann, dass die Geinsheimer Wehr ein neues Fahrzeug bekommen wird. Doch dieses passe nicht ins bestehende Gerätehaus. Daher soll das Haus ausgebaut werden. „Aber bisher ist nichts passiert“, so Kaufmann. Mit einem einstimmigen Beschluss habe der Ortsbeirat daher der Stadtverwaltung signalisiert, dass sie das Thema zügig angehen soll. Die Mittel für das Projekt seien eigentlich im Haushalt 2023 vorgesehen, so Kaufmann. „Aber noch hat sich dort in Sachen Bauarbeiten nichts getan.“