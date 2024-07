Am Donnerstagabend hat der Ortsbeirat Königsbach die Arbeit für die neue Legislaturperiode aufgenommen. Obwohl dabei mit einer kleinen Tradition gebrochen wurde, sind alle gut gestimmt für die nächsten fünf Jahre.

Alexandra Schaupp (CDU) ist in der konstituierenden Sitzung erneut als Ortsvorsteherin von Königsbach vereidigt worden. Die 50-Jährige war im Juni die einzige Kandidatin und kam bei ihrer dritten Kandidatur auf 87,8 Prozent. Sie habe sich in der Sitzung am Donnerstagabend vor allem über die Worte von Neustadts Bürgermeister Stefan Ulrich gefreut, sagt Schaupp: „Er hat allen im Ortsbeirat gedankt, dass sie sich ehrenamtlich engagieren und damit die Demokratie unterstützen sowie einen Beitrag zur Entwicklung Königsbachs und der Stadt leisten.“

Bei der Sitzung wurde nach der Ernennung der Ortsvorsteherin mit einer „kleinen Königsbacher Tradition“ gebrochen, wie Schaupp berichtet. Bisher sei der stellvertretende Ortsvorsteher stets erst in der zweiten Sitzung einer Legislaturperiode gekürt worden, damit die Gruppierungen sich Gedanken zu Kandidaten machen können. „Aber dieses Mal waren wir uns alle gleich einig“, so Schaupp. Zunächst habe sich der Ortsbeirat für die Wahl direkt am Donnerstagabend ausgesprochen und dann auch einstimmig für Bewerberin Martina Poschmann (CDU) gestimmt. Poschmann war auch in den vergangenen fünf Jahren schon die stellvertretende Ortsvorsteherin. Sie freue sich, dass die Arbeit mit dem bewährten Duo weitergehen könne, sagt Schaupp.

Parkplatzprobleme im Ort

Sie selbst habe in einer kleinen Rede den neun Ortsbeiratsmitgliedern für die Mitarbeit für die Entwicklung Königsbachs gedankt. „Es ist schön, dass die meisten Ortsbeiratsmitglieder sich erneut zur Wahl gestellt haben, wir aber auch zwei neue dazu bekommen haben“, so Schaupp. Einer davon ist ihr Ehemann Stefan Schaupp. „Die anderen meinten dazu ganz witzig, dass wir uns dadurch jetzt öfter sehen“, meint die Ortsvorsteherin lachend. Im Ortsbeirat hat die CDU fünf Sitze (53,8 Prozent der Stimmen), die FWG drei (30,9 Prozent) und die SPD einen Sitz (15,2).

Nach den Formalitäten wurde gleich gearbeitet. Der Seniorennachmittag am 8. September wurde vorbereitet. Außerdem wurde über die Parkprobleme in Deidesheimer und Stabenbergstraße gesprochen. „Bis zur nächsten Sitzung machen wir uns dazu Gedanken, damit wir dann über Lösungsvorschläge beraten können, die wir dem Ortdungsamt präsentieren möchten“, so Schaupp.

Mit einem Umtrunk und gemeinsamen Abendessen, zu dem auch die beiden ausgeschiedenen Ortsbeiratsmitglieder eingeladen waren, klang die erste Sitzung dann aus.