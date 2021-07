Der Ortsbeirat Hambach fordert, dass die Ampelanlage am Hambacher Schloss von 18 bis 10 Uhr abgeschaltet wird. Die Baustellen-Ampel dient seit Jahrzehnten dazu, freie Fahrt für den Busverkehr zu gewähren. Weil aber der letzte Bus um 17.40 Uhr am Schloss starte und es morgens vor 10 Uhr nicht notwendig sei, sollte die Anlage in der Zeit dazwischen ausgeschaltet werden, um unnötige Wartezeiten für den Individualverkehr zu verhindern. Ob die alte Anlage aber überhaupt so geschaltet werden kann, ist fraglich, wie der stellvertretende Ortsvorsteher Pascal Bender informierte. Falls nein, sollte sie ausgetauscht werden, war sich der Ortsbeirat einig.