In Haardt gibt es Überlegungen, eine Teststation für sogenannte Corona-Lolli-Tests aufzubauen. Darüber hat Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) in einer Videositzung des Ortsbeirats am Mittwoch berichtet. Die Teststation soll in der Nähe der Kindertagesstätte sein, sodass sie von den dortigen Kindern genutzt werden kann. Allerdings soll sie auch anderen Kindern sowie Erwachsenen offenstehen. Wie Kerbeck mitteilte, steht sie in Kontakt mit einem Anbieter von Lolli-Tests, der bereit wäre, eine Station zu betreiben, wenn dafür Räume bereitgestellt würden. Marc-Finn Klein (SPD) erinnerte daran, dass der Ortsteil ein Zelt besitzt. Das könne auf dem Dorfplatz aufgestellt werden, dort wären auch sanitäre Anlagen in der Nähe. Kerbeck will nun abklären, ob das möglich ist.