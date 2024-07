Am Mittwoch ist der neu gewählte Ortsbeirat in Haardt das erste Mal zusammengekommen. Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) hat künftig zwei junge Stellvertreter.

Silvia Kerbeck (CDU) hatte sich bei der Wahl am 9. Juni mit 71,32 Prozent der gültigen Stimmen gegen Mitbewerberin Friderike Graebert (Bündnis 90/Die Grünen) durchgesetzt und sich das Amt als Haardter Ortsvorsteherin für weitere fünf Jahre gesichert. Bei der konstituierenden Sitzung am Mittwochabend dankte Kerbeck nach ihrer Ernennung durch Neustadts Bürgermeister Stefan Ulrich und der Verpflichtung der Ortsbeiratsmitglieder für die gute Zusammenarbeit in der letzten Legislaturperiode, die sie nun fortführen will.

Die Christdemokraten wurden mit 37,9 Prozent (fünf Sitze) stärkste Kraft im Ortsteil, gefolgt von der FWG (24,3 Prozent) und den Grünen (20,5 Prozent), die beide jeweils drei Sitze im Beirat besetzen. Die SPD kommt mit 17,3 Prozent auf zwei Sitze. Besonders freut sich Kerbeck über fünf junge Mitglieder aus verschiedenen Fraktionen, die erstmals in dem kommunalen Gremium sitzen. „Das ist wichtig für unsere Zukunft“, sagt die 63-Jährige. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich die Jüngeren ehrenamtlich engagieren.

„Gute Mischung“

„Wir haben jetzt eine gute Mischung aus Erfahrenen und Jungen im Beirat“, so Kerbeck, die sich davon frische Ideen für Haardt erhofft. An der Seite der Ortsvorsteherin stehen in den nächsten fünf Jahren ebenfalls zwei Junge: Erster Stellvertreter ist Jan Klohr (CDU, geboren 1996), zweite Stellvertreterin Carina Helfferich (FWG, Jahrgang 1993). „Das sind zwei echte Haardter, die schon seit 2019 als Beiratsmitglieder immer vorne mit dabei sind“, lobt Kerbeck.

Die erste Sitzung sei man „ganz entspannt“ angegangen, Kerbeck informierte kurz über den Sachstand bei der Planung der Woi- und Quetschekuchekerwe am ersten Septemberwochenende und gab einen Ausblick auf Themen, die in den nächsten Sitzung relevant sein werden. Dann gab es einen Umtrunk mit Häppchen. Den hatten Rudi Blumenröder (SPD) und Richard Racs (Grüne), die nach Jahrzehnten im Ortsbeirat 2024 nicht mehr zur Wahl angetreten waren, als kleinen Ausstand organisiert.