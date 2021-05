Die Lachen-Speyerdorfer möchten eine eigene Corona-Testmöglichkeit im Weindorf haben. Dafür hat sich der Ortsbeirat am Dienstagabend einstimmig ausgesprochen. Bei den genauen Möglichkeiten sind die Kommunalpolitiker jedoch offen.

Die FWG-Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Anastasia Kronauer erklärte, dass es ihrer Fraktion darum gehe, dass Bürger nicht mehr extra für einen Corona-Test in die Neustadter Innenstadt fahren müssen. Also Standorte kommen ihr zufolge in Lachen-Speyerdorf Flächen beim Lidl-Einkaufsmarkt oder bei der Kulturhalle in Frage.

In der munteren Debatte des Gremiums bekamen die Freien Wähler für den Vorstoß durchweg Unterstützung. Allerdings wurde das Ansinnen noch etwas verfeinert. Corinna Kastl-Breitner (Grüne) sagte, dass es bei einem Unternehmen im Gewerbegebiet Altenschemel schon eine Drive-in-Testmöglichkeit gebe. Da dieses Gelände aber vom Ort aus nicht so gut erreichbar sei, wären weitere Angebote auf jeden Fall sinnvoll.

Lidl plant auch ein Testangebot

Fabienne Frisch (CDU) erinnerte an den Testbus der Stadt, der künftig alle Ortsteile anfahren soll. Sie habe sich bei Lidl erkundigt. Der Konzern habe mitgeteilt, in Eigenregie alle Märkte mit Teststellen ausstatten zu wollen.

Ortsvorsteher Claus Schick (SPD) erläuterte, dass es beim Testbus noch organisatorische Probleme gebe. Daher verzögere sich der geplante Start etwas. Das Angebot solle aber voraussichtlich am Montag starten. Der Bus komme dann einmal pro Woche für einen Tag nach Lachen-Speyerdorf. Laut Schick soll dies immer dienstags sein. Als Standort für den Bus habe man sich für eine Fläche bei der Firma Jülch GmbH an der Conrad-Freytag-Straße entschieden.

Die Information von Fabienne Frisch, dass Lidl eine eigene Teststelle plane, sei ihm neu, räumte der Ortsvorsteher ein: „Wenn es so ist, dann ist es auf alle Fälle positiv. Mit beiden Angeboten hätten wir eine gute Basis für Testmöglichkeiten bei uns in Lachen-Speyerdorf.“ Das einstimmige Votum des Ortsbeirats solle ein Signal an die Stadt sein, „dass wir Testmöglichkeiten bei uns wollen“.