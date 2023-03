Die Kommunalwahl 2024 wirft ihre ersten Schatten voraus: In Niederkirchen will der Vorstand der CDU bei der Wahl des Ortsbürgermeisters mit Arno Fickus ins Rennen gehen.

Fickus ist in der jüngsten Mitgliederversammlung vorgestellt worden, muss aber noch gewählt werden. Das werde laut CDU Niederkirchen in der nächsten Versammlung auf der Tagesordnung stehen, wie Vorsitzender Jürgen Schnautz mitteilte.

Der 55-jährige Arno Fickus ist geborener Grünstadter und hat von 1982 bis 2004 in Wachenheim gelebt, bevor er sich vor fast 20 Jahren in Niederkirchen niedergelassen hat. Nach einer Konditorlehre in Haßloch ging Fickus für zwölf Jahre zur Bundeswehr. Seit 2001 arbeitet er bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, zunächst als stellvertretender Kassenleiter, dann als stellvertretender Leiter des Referats Soziale Sonderaufgaben. Berufsbegleitend absolvierte der Diplom-Verwaltungswirt ein Betriebswirtschaftsstudium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie der TU Kaiserslautern. Seit 2010 leitet Fickus das Referat Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit, Gleichstellung und zentrales Controlling. Während der Pandemie war er auch als Impfzentrumskoordinator des Kreises Bad Dürkheim tätig.

Fickus ist verheiratet. Seit zehn Jahren ist er Mitglied der CDU. Im Gemeindeverband Deidesheim und kooptiert im Ortsverband Niederkirchen ist er Beisitzer. Als sein besonderes Anliegen nennt er die Weiterentwicklung des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes im Kreis.