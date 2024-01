Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was erwartet die Bürger in diesem Jahr in der eigenen Gemeinde? Das haben wir die Orts- und Stadtbürgermeister aus unserer Region gefragt. Heute im Gespräch mit Kathrin Keller: Ortsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) aus Esthal.

Herr Kuhn, was ist aus den Plänen zur Entwicklung eines Dorfmittelpunkts in der früheren Sparkasse geworden?

Leider ist nicht sehr viel passiert. Die Dorfmoderation haben