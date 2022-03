Die Neustadter Filiale des Bekleidungsgeschäfts „Orsay“ ist einer von zunächst 79 Standorten deutschlandweit, die schließen. Medienberichten zufolge hat das Unternehmen aus Willstätt Ende Januar ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt – als Folge großer Umsatzausfälle durch die Pandemie. Eine Anfrage an das Unternehmen, was aus den Mitarbeitern in Neustadt wird, blieb bis Donnerstagabend unbeantwortet. Zuletzt hatte unter anderem der Laden in Landau dichtgemacht, die Filiale in Speyer schließt – wie die in Neustadt – ebenfalls zum 30. April. „Durch die drohende Insolvenz werden alle anderen Filialen folgen“, mutmaßt die städtische Citymanagerin Susanne Schultz. Dazu, was aus der Ladenfläche wird, könne sie noch keine genaueren Angaben machen. „Wir haben nach wie vor auch Nachfragen zu Neubelegungen in der Innenstadt“, so Schultz.