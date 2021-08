Am Freitag hat ein Pirmasenser noch mal etwas draufgelegt und ein Gebot von 1555 Euro für den original Ottifanten eingereicht. Die RHEINPFALZ versteigert die Zeichnung, die Otto Waalkes vor einer Woche beim Besuch im Neustadter Cineplex auf Bitten der Lokalredaktion angefertigt hat. Das Unikat ist gerahmt und hat ein Format von 40 auf 50 Zentimeter. Das Geld geht auf das Spendenkonto Mayschoß von Stadt und Feuerwehr Neustadt. Gebote können noch bis Samstag, 12 Uhr, eingereicht werden – per E-Mail an redneu@rheinpfalz.de. Das Mindestgebot lag bei 400 Euro. Bisher hatte ein Hambacher mit 1111 Euro die Nase vorn. Er ist nun von dem Pirmasenser überboten worden. Außerdem gab es am Freitag noch ein Gebot über 1300 Euro aus Hambach. Sein Engagement begründet der Pirmasenser wie folgt: „Ich war vor einigen Wochen im Zuge einer Hilfslieferung im unteren Ahrtal und in Mayschoß. Das Unternehmen, bei dem ich beschäftigt bin, hatte die verschiedenen Einsatzkräfte dort mit einer Spezialverpflegung unterstützt. Da Sie den Kauferlös dem Spendenkonto Mayschoß von Stadt und Feuerwehr Neustadt zuführen und ich seit meiner frühen Schulzeit ein Ottifanten-Fan bin, habe ich mich zu dem Gebot heute Morgen am Frühstückstisch entschlossen.“ Mayschoß ist jener von der Flutkatastrophe im Ahrtal stark betroffene Ort, für den Neustadt eine Patenschaft übernommen hat.