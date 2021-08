Die 1111 Euro, die ein Hambacher am Mittwoch für den original Ottifanten geboten hat, sind am Donnerstag nicht übertroffen worden. Offenbar sind die Mitbieter von dieser Summe überrascht worden. Weitere Gebote sind nicht in der Redaktion eingegangen. Das Mindestgebot lag bei 400 Euro. Wer den Mayschoß-Ottifanten, der beim Besuch des Komikers Otto Waalkes vergangene Woche im Neustadter Cineplex auf Bitten der RHEINPFALZ entstanden ist, haben möchte, hat noch etwas Zeit. Gebote können bis Samstag, 12 Uhr, per E-Mail an redneu@rheinpfalz.de eingereicht werden. Mayschoß ist jener von der Flutkatastrophe im Ahrtal stark betroffene Ort, für den Neustadt eine Patenschaft übernommen hat. Die RHEINPFALZ versteigert das gerahmte Unikat im Format 40 auf 50 Zentimeter. Das Geld geht auf das Spendenkonto Mayschoß von Stadt und Feuerwehr Neustadt.