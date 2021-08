Ein Hambacher wollte es am Mittwoch wissen: Weil er nicht selbst nach Mayschoß fahren kann, um zu helfen, hat er das Gebot für den original Ottifanten nach oben getrieben. Betrug das höchste Gebot am Dienstag 650 Euro – bei einem Mindestgebot von 400 Euro – stieg die Messlatte am Mittwochvormittag auf 700. Bis zum Nachmittag, als besagter Hambacher mit einer Ansage von 1111 Euro einstieg.

Der Komiker Otto Waalkes hatte bei seinem Besuch im Neustadter Cineplex auf Bitte der RHEINPFALZ besagten Mayschoß-Ottifanten gezeichnet und signiert. Mayschoß ist jener von der Flutkatastrophe im Ahrtal stark betroffene Ort, für den Neustadt eine Patenschaft übernommen hat.

Die RHEINPFALZ versteigert das gerahmte Unikat im Format 40 auf 50 Zentimeter, geboten werden kann bis Samstag, 12 Uhr, per E-Mail an redneu@rheinpfalz.de. Wir berichten täglich über das jeweilige Höchstgebot. Das Geld geht auf das Spendenkonto Mayschoß von Stadt und Feuerwehr Neustadt.