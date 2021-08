Bei der Versteigerung des original Ottifanten gab es am Samstag einen furiosen Endspurt: Innerhalb der letzten Stunden sind noch einige Gebote eingegangen. Der Preis stieg zwischenzeitlich auf rund 2200 Euro für die Zeichnung, die Otto Waalkes bei seinem Besuch im Neustadter Cineplex auf Bitten der RHEINPFALZ angefertigt hat. Das Höchstgebot lag am Ende bei stolzen 3000 Euro. Eingereicht hat es drei Minuten vor 12 Uhr der Lachen-Speyerdorfer André Luipold, der das Gebot im Namen seines Unternehmens AFS ASS Field Service GmbH abgab. Luipold ist selbst bei der Feuerwehr in Lachen-Speyerdorf engagiert und war schon in Mayschoß im Einsatz. „Daher ist mir das eine Herzensangelegenheit, wir spenden die Summe sehr gerne“, so Luipold. Der Sitz von AFS ist in Grünstadt. Allerdings werde nun ein Schulungsgebäude in Lachen-Speyerdorf gebaut. „Dort soll der Ottifant dann im Eingangsbereich aufgehängt werden. Zuvor bekommt er in Grünstadt einen Platz“, kündigt Luipold an. Das Mindestgebot für den Ottifanten lag bei 400 Euro. Eine Woche lang konnten Gebote eingereicht werden. Vor allem zum Ende hin stiegen die Summen deutlich an. Einige Neustadter legten sich in Zeug, Gebote kamen aber auch von weiter weg in der Pfalz – und sogar direkt aus der Ahr-Region. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen und für die Spendenbereitschaft. Das Unikat ist gerahmt und hat ein Format von 40 auf 50 Zentimeter. Das Geld geht auf das Spendenkonto Mayschoß von Stadt und Feuerwehr Neustadt. Mayschoß ist jener von der Flutkatastrophe im Ahrtal stark betroffene Ort, für den Neustadt eine Patenschaft übernommen hat.