Was Kirchtürme mit Leuchttürmen gemein haben.

Auf Borkum kann ich nicht nur über den Kirchturm, sondern auch über den Leuchtturm hinausblicken. Seit 15 Jahren verbringen wir als Großfamilie Silvester auf der ostfriesischen Insel. Will ich über den Leuchtturm hinaus schauen, muss ich allerdings zuerst die 308 Stufen zur Aussichtsplattform erklimmen. Dann jedoch spannt sich bei guter Sicht der Horizont bis in 45 Kilometer Entfernung. Die ganze Insel liegt zu Füßen. Das Wattenmeer bis zum Windpark Alpha Ventus. Und sogar Norderney kann gesichtet werden. Grandios

Von hier aus werden seit 1879 Schiffe vor dem gefährlichen Borkum Riff gewarnt. Viele Leben wurden gerettet. Das Leuchtfeuer sendet im Takt die Lichtsignale, die für Seefahrer in Not eindeutig „Borkum“ bedeuten. Das war nicht immer so.

Jahreslosung im Sinn

Ich stelle mir vor, bei 15 Meter hohen Wellen im Orkan orientierungslos vor Borkum zu segeln. Und dann am Horizont das rettende Signal zu sehen. Noch 24,4 Seemeilen zum Hafen. Was muss das für ein Gefühl sein: über den hoffnungslosen Horizont blicken zu können. Weit weg von der Insel. Und doch zu wissen: ich bin auf Kurs.

Hier kommt für mich die Jahreslosung 2022 ins Spiel: „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Johannes 6,37) Diese Botschaft sendet auch der Neue Leuchtturm auf Borkum: Wer in meinen rettenden Hafen kommt, den werde ich nicht abweisen.

Kapitän bleibt an Bord

Zugegeben: Im Blick auf das neue Jahr fällt es mir schwer, über den Horizont hinauszublicken. Schon 2021 war die Hoffnung groß, die Pandemie sei überwunden. Aber nun schlägt die fünfte Corona-Welle zu. Wie die haushohen Nordseewellen im Sturmgebiet. Und ich fühle mich hilflos, machtlos, dem Virus ausgeliefert.

Die Lösung des Seefahrers lautet aber nicht, sich tatenlos unter Deck zu begeben. Der Kapitän bleibt an Bord. Trotzt dem Sturm. Und hält Ausschau nach dem rettenden Leuchtfeuer am Horizont.

Kirchtürme wie Leuchttürme

Kirchtürme in unseren Dörfern und Städten sind so etwas wie Leuchttürme. Sie senden durchweg die Botschaft: „Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Hier können Menschen landen, die in ihrem Leben gestrandet sind. Hier können die zur Ruhe kommen, die der Sturm des Lebens durchgerüttelt hat.

Hoffnungsvoll schaue ich über den Horizont hinaus. Ich will diese Jahreslosung mit Leben füllen und Menschen Orientierung und einen rettenden Hafen bieten. Mit dem Licht von Weihnachten im Herzen können wir alle zu Leuchttürmen für andere werden.

Der Autor

Andreas Rummel, Dekan des protestantischen Dekanats Neustadt