Der Neustadter Orgelsommer 2024 endet am kommenden Sonntag, 1. September, um 18 Uhr mit einem Abschlusskonzert mit Bach-Kantaten für Altus, Orgel und Orchester in der Stiftskirche. Als Sänger ist der in der Alte-Musik-Szene äußerst gefragte Altus Franz Vitzthum aus Walldorf zu hören, seit einigen Jahren mit gefeierten Konzerten und Solo-CDs Publikum und Fachpresse gleichermaßen begeistert.

Im Mittelpunkt des Konzertes stehen zwei Alt-Solokantaten aus Bachs drittem Leipziger Kantatenjahrgang 1726. Diese haben nicht nur die Errungenschaften des italienischen Concerto-Stils aufgenommen, sondern bieten auch reichlich Entfaltungsmöglichkeiten für virtuose Orgelsoli. Von Bach seinerzeit gedacht zur Förderung seiner begabten Söhne, übernimmt der Neustadter Bezirkskantor Simon Reichert, der Organisator des Orgelsommer, persönlich diese heiklen Partien. Fritz Burkhardt dirigiert das „Ensemble 1800“ mit seinem Konzertmeister Martin Jopp in der opulenten Besetzung mit Streichern und Holzbläserensemble.

Zu den Kantaten BWV 35 „Geist und Seele wird verwirret“ und BWV 169 „Gott soll allein mein Herze haben“ treten das Orgelkonzert A-Dur op. 7,2 von Georg Friedrich Händel und das Concerto d-Moll RV 541 von Antonio Vivaldi, bei dem zusätzlich zur Orgel auch noch die Violine solistisch in Erscheinung tritt. Karten (31,30/15,90 Euro) in der Buchhandlung Quodlibet, der Tourist-Info und bei Tabak Weiss in Neustadt, bei den Schorle-Helden in Duttweiler oder unter www.ticket-regional.de/neustadter-orgelsommer.