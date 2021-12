Maikammer. Der Orgelabend mit Altkirchenpräsident Eberhard Cherdon ist erneut abgesagt worden.

Die Veranstaltung war bereits für November vergangenen Jahres angesetzt und musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Nun war der Abend im zweiten Anlauf für Donnerstag, 9. Dezember, in der Johanneskirche Maikammer zum Thema „Die Hugenotten in der Pfalz“ geplant. Auch dieser Termin entfällt, soll aber baldmöglichst nachgeholt werden. Als Veranstaltungsreihe der Fördergemeinschaft Orgel sollen die „Maikammerer Orgelabende“ die Sanierung der wertvollen Steinmeyer-Orgel in der Johanniskirche unterstützen, die dringend renoviert werden muss. Die Protestantische Kirchengemeinde Maikammer rechnet laut Pfarrer Jochen Keinath mit Kosten in Höhe von 160.000 Euro. Die Arbeiten sollen 2023 beginnen.

Info



Spenden nimmt die Fördergemeinschaft Orgel entgegen: Sparkasse SÜW, DE91 5485 0010 0000 0053 14, Kennwort „Orgel Maikammer“. mez