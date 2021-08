Bei der Kleidertauschbörse am Samstag, 4. September, in Kirrweiler, gibt es eine organisatorische Änderung. Ursprünglich war geplant, dass Kleidungsstücke, die zum Verkauf angeboten werden, am Morgen in der Kulturscheune abgegeben werden können. Davon sind die Organisatoren nun abgekommen. Die Anbieter werden gebeten, ihre Teilnahme anzumelden und bei der Aktion dabei zu bleiben. Der Aufbau der Tische beginnt um 9.15 Uhr, die Aktion endet um 13 Uhr. Anmeldung bei Barbara Brähler-Dörr, Telefon 06321/959599. Die Aktion ist eine Initiative der Arbeitsgruppe „Globale Verantwortung und nachhaltiger Konsum“, die sich bei dem Projekt „Pfälzerwald: SDG-Modellregion für ein nachhaltiges Rheinland-Pfalz“ gebildet hat.