Das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Maikammer ruft dazu auf, von Fahrten zur Kalmit in den kommenden Tagen und vor allem am Wochenende abzusehen. Grund sind die Verkehrsprobleme, die durch das hohe Verkehrsaufkommen seit den Weihnachtsfeiertagen vor allem im Umfeld des Parkplatzes direkt unterhalb des Kalmitgipfels entstanden sind. Das größte Problem war, dass falsch geparkte Autos auch die Rettungswege verstellten. Die Polizei Edenkoben und das Ordnungsamt Maikammer mussten deshalb mehrfach die Stichstraße zum obersten Parkplatz sperren.

Zu Wochenbeginn blieb die Lage zwar relativ ruhig, die Behörden gehen jedoch davon aus, dass es am Mittwoch aufgrund des Feiertags in Baden-Württemberg und am Wochenende wieder zu einem größeren Ansturm kommt. Deshalb rät das Ordnungsamt von Fahrten zur Kalmit ab. Gleichzeitig richtet es den dringenden Appell an alle Verkehrsteilnehmer, die Halteverbote zu beachten. Am Dienstag seien noch einmal zusätzliche Schilder mit dem Symbol „absolutes Halteverbot“ aufgestellt worden, sagte Ordnungsamtsleiter Sven Koch. „Eigentlich müsste es jetzt jeder verstehen.“ Falsch geparkte Fahrzeuge würden gegebenenfalls abgeschleppt, kündigte er an.