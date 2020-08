Die Kontrollstrategien der Mitarbeiter des Ordnungsamts soll den Mitgliedern des Stadtrats im nichtöffentlichen Teil der nächsten Sitzung vorgestellt werden. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) reagierte damit auf den Wunsch einiger Ortsvorsteher nach mehr Parkkontrollen in den Weindörfern.

Ein entsprechender Prüfauftrag an die Verwaltung sei erteilt, so Weigel in der Sitzung am Dienstag. Claudia Albrecht (Gimmeldingen, CDU) berichtete von sechs bis acht Knackpunkten in jedem einzelnen Weindorf, an denen an den Wochenenden verbotswidrig geparkt würde, ohne dass dies sanktioniert werde. Anrufe beim Ordnungsamt blieben an diesen Tagen in der Regel erfolglos. Kontrollen seien zwar punktuell, nicht aber flächendeckend möglich, erläuterte Waltraud Blarr, Dezernentin für die Ordnungsbehörde. Dazu fehle es an Personal. Die 7,5 Stellen seien mit den Kontrollen in der Innenstadt, des Fahrradverkehrs und der Fußgängerzone ausgelastet, sagte Ordnungsamtsleiter Alf Bettinger. Die Kosten für zusätzliche Mitarbeiter würden über dem möglichen Mehrertrag intensiverer Kontrollen liegen.