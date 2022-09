Wegen Bauarbeiten wird der Radweg von Neustadt nach Haßloch zwischen dem Parkplatz Ordenswald (Nähe Branchweilerhofstraße/Reitclub) und der Autobahnunterführung ab Dienstag, 20. September, bis voraussichtlich 1. Oktober in beide Richtungen gesperrt. Darüber hat die Stadtverwaltung am Freitag informiert. Ihren Angaben zufolge wird eine kleinräumige Behelfsumfahrung ausgeschildert. Diese führt von der Branchweilerhofstraße (Einfahrt zum Reitclub) parallel zur B 38 (Autobahnzubringer) und zum Rehbach bis zur Autobahnunterführung. „Empfehlenswerter ist jedoch eine großräumigere Umfahrung auf Radwegen, beispielsweise über Lachen-Speyerdorf“, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung. Sie ergänzt: „Die Fußwege im Ordenswald sind für Fahrräder ungeeignet.“ Die Sperrung ist aufgrund von Arbeiten im Zuge des vom Land geförderten Projekts „Barrierefreie Radwege“ notwendig. Im Ordenswald werden Schäden beseitigt und eine neue Asphaltschicht wird aufgebracht. Im nächsten Bauabschnitt auf Neustadter Gemarkung soll noch in diesem Jahr der Weg zwischen Autobahnunterführung weiter in Richtung Haßloch in Angriff genommen werden. Neustadt und der Landkreis Bad Dürkheim sind gemeinsam Modellregion im Förderprogramm „Tourismus für alle“. Dabei werden 80 Kilometer des bestehenden Radwegenetzes barrierefrei ausgebaut. Das Land fördert dies mit zwei Millionen Euro aus EU-Mitteln. Für die Neustadter Gemarkung vergab der Hauptausschuss im Juni die Arbeiten am Radweg von Deidesheim kommend über Mußbach, AVG-Kreisel, Böbig, Bahnunterquerung am Harthäuser Weg, Reitclub und Ordenswald Richtung Haßloch an eine Firma aus Edenkoben. Der Ausbau kostet 452.000 Euro. Die Förderquote liegt bei 85 Prozent.