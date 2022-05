Jede Menge illegal in der Natur entsorgter Abfall ist im Ordenswald gefunden worden. Dabei handelt es sich laut Polizei um Bitumen, möglicherweise sind es Überreste einer Dachsanierung.

Wie der städtische Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) auf RHEINPFALZ-Anfrage informierte, wird sein Team den Umweltfrevel beseitigen, sobald es dafür Zeit hat. Entsorgt werden sie dann über den Wertstoffhof in der Nachtweide. Seit einem Jahr kümmert sich der ESN selbst um solchen illegal entsorgten Müll, wird dabei aber weiterhin vom städtischen Bauhof unterstützt.

Schon zuvor gab es immer wieder Fälle, in denen Firmen oder Privatleute sich einen schlanken Fuß machten, indem sie ihren Müll einfach in die Landschaft kippten. In den vergangenen Monaten hat die Anzahl solcher Fälle aber ungeahnte Dimensionen angenommen, wie der ESN Ende Februar dieses Jahres mitgeteilt hatte. Hinweise gibt es, wie auch im aktuellen Fall, meist von Bürgern. Ebenso informieren allerdings die Ortsverwaltungen und der Bauhof selbst.

Info



Wer etwas melden will, kann den ESN per E-Mail an info@esn-nw.de informieren.