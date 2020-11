Weltweit, auch in Neustadt, sind am Mittwoch um 17 Uhr die Schalter umgelegt worden: Gebäude und Denkmäler erstrahlten in orangem Licht. Als Zeichen, um auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Gerade während der Corona-Pandemie bekommt das Thema eine besondere Bedeutung, wird das Leid von Millionen von Frauen doch oft noch einmal verstärkt, kommt es noch häufiger zu körperlichen und seelischen Misshandlungen. Der Zonta-Club Neustadt und die Stadtverwaltung tauchten so einige Stellen in der Stadt ins orange Licht, darunter auch die Stiftskirche, deren Fenster illuminiert waren. Auch Geschäfts- und Privatleute waren dazu aufgerufen, ein sichtbares Zeichen für die Opfer von Gewalt zu setzen. Die Kampagne „Orange Your City“ haben „UN Women“ und der internationale Zonta-Dachverband ins Leben gerufen.