Entspannte Stimmung, alles friedlich, keine besonderen Vorkommnisse – das ist die Bilanz des Picknickkonzerts, das der Neustadter Hardy Heller mit seinem Ohral-Team am Sonntag als Beitrag zur Open-Air-Reihe „Neustart Kultur“ am Café Winzig an der Festwiese veranstaltete. 150 Karten waren für das Event zu vergeben – und nach Hellers Angaben im Nu weg. Die Glücklichen, die ein Ticket ergattert hatten und sich mit ihrer Picknickdecke auf der Wiese am Floßbachufer niederlassen konnten, wurden von Heller und seinen DJ-Kollegen Alex Connors und Sven Moritz fünf Stunden lang mit loungiger Organic-House- und Deep-House-Musik beschallt – mit anwohnerverträglichen 65 Dezibel maximal. Als Stargast wirkte im Wechsel auch noch Marc DePulse, ein international gefragter DJ aus Leipzig, mit.

Für Heller, der vor einer Woche im Frankfurter Stadionbad vor 12.000 Zuhörern auflegte, war das intime Format trotzdem etwas, was ihm viel Spaß bereitet hat. Eine Wiederholung ist aus seiner Sicht deshalb auch keineswegs ausgeschlossen.