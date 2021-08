Die Reihe „Klassik im Roxy“ wird wieder aufgenommen: Ab Mittwoch wird es bis Weihnachten sechs Opern der Salzburger Festspiele geben.

Es handelt sich dabei um große Opern-Produktionen aus den letzten Jahren, die aufbereitet und in bester Bild- und Tonqualität auf die große Kino-Leinwand kommen, eine Art „Sternstunden der Salzburger Festspiele“. Spielzeit ist jeweils mittwochs um 19 Uhr.

Aida zum Auftakt

Los geht es am Mittwoch, 25. August, mit Verdis „Aida“ aus dem Jahr 2017 mit Anna Netrebko in der Titelrolle. Durch das Vorprogramm führen die beiden bekannten Klassik- und Opern-Fans Judith Williams („Höhle der Löwen“) und Nina Eichinger. Viel Aufregung gab es im Vorfeld der Salzburger „Aida“ von 2017 um das gewagte Operndebüt der iranischen Fotografin, Video-Künstlerin und Filmregisseurin Shirin Neshat, die im New Yorker Exil lebt. Sie verweigerte dem Salzburger Publikum konsequent jeden Orientkitsch und spielte mit diversen Bezügen auf die aktuelle Flüchtlingskrise an. Neshat machte aus ihrer „Aida“ mehr als ein simples Eifersuchtsdrama. Sie machte es zum Antikriegsstück und zu einer Mahnung zu Pazifismus und Humanismus.

Am Mittwoch, 22. September, wird dann Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“ aus dem Jahr 2006 gezeigt. Figaro, der Diener und Friseur des Grafen, liebt Susanna. Auch der Graf begehrt Susanna, aber das darf seine Ehefrau nicht wissen. Marcellina, bei der Figaro Schulden hat, will die Hochzeit platzen lassen und ihn glatt selbst heiraten. Und der Page Cherubino schwärmt einfach gleich für alle Frauen. Wer liebt jetzt wen? Und warum die ganze Verwirrung? Mozarts „Le Nozze de Figaro“ ist dahingehend wahrscheinlich eine der vertracktesten Opern. Auf der Bühne brillieren Anna Netrebko und Mozart-Bariton Ildebrando d’Arcangelo als heimliches Traumpaar der Opernwelt.

Machtspielchen am Hof

Die Reihe wird dann am Mittwoch, 20. Oktober, mit Verdis „Don Carlo“ aus dem Jahr 2013 fortgesetzt. Der „Don Carlo“ über die intriganten Machtspielchen am spanischen Hof im Jahr 1560 ist Verdis Grand opéra schlechthin – und wohl auch einer der größten und umjubelsten Festspieltriumphe von Regie-Legende Peter Stein im Verdi-Jahr 2013, der nach diesem Erfolg auch an der Mailänder Scala aufgeführt wurde.

Pucchinis „La Bohème“ aus dem Jahr 2012 steht dann für den 3. November auf dem Roxy-Spielplan: In der 100-jährigen Geschichte der Salzburger Festspiele ist ausgerechnet Puccinis populärste und herzzerreißendeste Oper noch nie aufgeführt worden. Mit „La Bohème“ brach der damalige Intendant Alexander Pereira den Puccini-Bann, und das gleich mit einer Galabesetzung. Selten sah man jemanden so schön in der Oper sterben wie Anna Netrebko als Künstlermuse Mimi, selten hielt jemand so hingebungsvoll ihre Hand dabei wie der polnische Tenor Piotr Beczala.

Jonas Kaufmann als Fidelio

Beethovens „Fidelio“ aus dem Jahr 2015 ist am 1. Dezember an der Reihe: „Fidelio“ blieb Beethovens einzige Oper – und ist als strahlendes Bekenntnis an die Freiheit und die Liebe aktueller denn je. Tief emotional ist auch die Inszenierung der Salzburger Festspiele aus dem Jahr 2015 von Regisseur Claus Guth gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern mit Franz Welser-Möst am Pult und Star-Tenor Jonas Kaufmann.

Zum Abschluss der Reihe in diesem Jahr gibt es am Mittwoch, 22. Dezember, Mozarts „Die Zauberflöte“ aus dem Jahr 2018. Die amerikanische Opernregisseurin Lydia Steier brachte bei den Festspielen 2018 den Zauber zurück in eine der meistgespieltesten und gleichzeitig verspieltesten Opern der Welt. Opulent, bildgewaltig und märchenhaft ist Steiers Augentheater im Zirkusambiente. Und mittendrin in der quirligen Szenerie: Klaus Maria Brandauer als liebenswürdiger Märchenerzähler und Großvater. Mit ihrer verspielten Musik und den märchenhaften Motiven ist diese „Zauberflöte“ der perfekte Einstieg in die Welt der Klassik.