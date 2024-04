Das hätte Ursula Baade gefallen: ein Programm, das heiter, leichtfüßig, eingängig und manchmal gerne auch ein wenig sentimental daherkommt, in „ihrer“ Alten Winzinger Kirche. Am Sonntag, 28. April, sollte genau das ab 17 Uhr in dem Kirchlein im Neustadter Osten zu erleben sein, wenn bereits zum dritten Mal das Landauer Musikduo „Stracciatella“ in der Konzertreihe der „Fördergemeinschaft Alte Winzinger Kirche“ vorbeischaut. Kirstin Dell (Sopran) und Christoph Laier (Tenor), zwei professionelle Musiker im Bestager-Alter, die zusammen mit Klavierbegleitung seit 2020 mit Erlebniskonzerten auf Tour sind, präsentieren ihr Programm „Dein ist mein ganzes Herz“, ein Operettenkonzert mit einer Auswahl von Highlights aus Operetten von Franz Lehár und Emmerich Kálmán. Dieses Konzert wird im Gedenken an die in der vergangenen Woche verstorbene Ursula Baade, die langjährige Organisatorin der Konzertreihe, veranstaltet. „Man könnte sich fragen, warum es wichtig ist, dass in der Alten Winziger Kirche Konzerte stattfinden? Es gibt doch so viel Konzertangebote überall“, sagt Kirstin Dell. „Doch wenn man genauer hinschaut, gibt es für ein musikalische ,Start-Up’, wie wir es mit ,Stracciatella’ sind, und andere kleine Musikensembles nicht so viele Auftrittsmöglichkeiten. So freuen wir uns immer wieder, in der Alten Winzinger Kirche aufzutreten.“ Sie beschreibt damit genau die Win-Win-Situation, die Ursula Baade für die Reihe von Anfang an im Sinn hatte. Diesem Ansatz folgend ist auch hier wieder der Eintritt frei, und Spenden, die natürlich zum „guten Ton“ gehören sollten, teilen sich die Künstler und die Fördergemeinschaft, die diese zum Erhalt der im Kern mittelalterlichen Kirche einsetzt.