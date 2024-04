Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hatten Sie es auf dem Schirm? Heute ist Welttag des Buches. Eine Gelegenheit, einmal über das Buch als solches nachzudenken in einer Zeit, in der E-Books und Internet klassische Bücher aus Papier mehr und mehr zu verdrängen scheinen. Ein Besuch in einer Buchbindermeisterwerkstatt in Neustadt mit einem Meister, der das altehrwürdige Handwerk bereits in der dritten Generation ausführt und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbindet.

Torsten Boschert ist Inhaber einer Werkstatt in Diedesfeld und führt das Handwerk als Familientradition fort. Zeugnis dieser Geschichte ist gleich am Eingang eine „berentete“