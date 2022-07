Eine Taufe im Schwimmbad, während der ganz normale Badebetrieb weiterläuft? Im Neustadter Stadionbad wurde dieser Wunsch von Dekan Andreas Rummel am Sonntag Wirklichkeit. Der Gedanke dahinter: Zum großen Tauffest einzuladen, da während Corona so manche Tauffeier ausfallen musste. 30 Kinder wurden an fünf Taufstationen in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen, darunter auch Luke Duffing (Foto), der von Pfarrerin Heike Sigmund seine Taufurkunde überreicht bekam. Natürlich fand das Ganze nicht direkt im Schwimmbecken statt, sondern auf dem Gelände. Getauft wurden sie von Pfarrerinnen, Pfarrern und Gemeindediakonen der Stiftskirche, der Martin-Luther-Kirche und der Kirchengemeinde Gimmeldingen, während insgesamt 300 Angehörige das Spektakel verfolgten.