Mit der Open-Air-Reihe „Sommernacht-Träume“ startete das „Theater in der Kurve“ vor zwei Jahren – weil die eigene Spielstätte coronatechnisch dicht war und sich das Weingut Schäffer dankenswerterweise als Ausweichort anbot. Jetzt gibt es von 24. Juni bis 3. Juli die dritte Auflage mit Theater und Konzerten, und zwar erstmals im eigenen Garten, den man bislang eigentlich nur für Musikveranstaltungen während der Jakobuskerwe nutzte.

Sieben abendliche Erwachsenen-Veranstaltungen und zweimal Kindertheater haben Kurven-Chefin Hedda Brockmeyer und ihre Mitstreiter vom Theater- und Kulturförderverein Hambach für die Reihe zusammengestellt. Dabei zahlte sich das Netzwerk aus, das man mittlerweile innerhalb der freien Theaterszene der Region geknüpft hat. So kommt zum Beispiel am Samstag, 25. Juni, das Zimmertheater aus Speyer mit der Paartherapie-Komödie „Die Wunderübung“ von Erfolgsautor Daniel Glattauer („Gut gegen Nordwind“) zu Besuch. Am Dienstag, 28. Juni, schaut Anja Kleinhans vom „Theader“ in Freinsheim mit ihrem Solo-Stück „Emmas Glück“ nach dem auch erfolgreich verfilmten Roman von Claudia Schreiber vorbei. Es geht um eine hochverschuldete Bäuerin, die durch einen sterbenskranken Städter nicht nur ihrer finanziellen Sorgen entledigt wird.

Wer 2021 überzeugte, darf 2022 gerne wiederkommen

„Auch sonst sind fast alle, die kommen, wie wir Mitglieder im ,Laprofth’“, sagt Hedda Brockmeyer, im „Landesverband professioneller freier Theater in Rheinland-Pfalz“. Das gilt zum Beispiel auch für die in Alsenz lebende gebürtige Schweizerin Doris Friedmann, die am Freitag, 24. Juni, die „Sommernacht-Träume 2022“ eröffnet. Sie war mit ihrem Chanson-Kabarett-Solo „L’amour und Glück“ schon 2021 Gast der Reihe – als „funkensprühend“ charakterisierte diese Zeitung den Auftritt damals. Weil der aber aufgrund der pandemiebedingten Beschränkungen nur von wenigen Leuten gesehen wurde, habe man die Künstlerin nun einfach nochmals mit dem gleichen Programm eingeladen, so Brockmeyer.

Gleiches gilt für die Sängerin und Stimm-Performerin Silvia Sauer und den Schau- und Puppenspieler Dietmar Bertram aus Mainz, die sich am 30. Juni ebenfalls bereits zum zweiten Mal in Hambach unter dem Motto „Sudeln mit Lichtenberg“ auf die Spuren Georg Christoph Lichtenbergs, des großen Aphoristikers der Aufklärungszeit, begeben. Am Tag zuvor, dem 29. Juni, ist mit Claudia Stump eine Improtheater-Schauspielerin aus dem Umkreis der Karlsruher „Stupid Lovers“ zu Gast, die letztes Jahr unter anderem auch beim Projekt „Aufzug in den 7. Theaterhimmel“ im Neustadter Panorama-Hotel mitwirkte. Bei den „Sommernacht-Träumen 2021“ war sie mit ihrer „Last Love Radioshow“ mit von der Partie. Jetzt kommt sie mit „Der Eva-Code“ wieder, einem Programm, das als „turbulente Mischung aus Kabarett und Theater, Gesang und Poesie – nicht nur für das weibliche Publikum“ beschrieben wird.

Das Theater-Netzwerk trägt auch sonst gute Früchte

Konzerte gibt es diesmal zwei: am 1. Juli mit dem Singer/Songwriter-Trio „Barnickel & Wood“ um den Hambacher Liedermacher Jeremias Holtz alias Jeremiah Wood und am 2. Juli mit „Mélange à deux“, einem Freinsheimer Trio mit der „ziemlich abgefahrenen Kombi“ (O-Ton Brockmeyer) Akkordeon, Oboe und Bass, das die Hambacher Theaterleiterin bei der „Lichtblick“-Gala im November kennengelernt und sofort eingeladen hat. Wegen der Akustik werden die drei Musiker wohl indoor im Kurven-Theater spielen, während die Zuschauer im Hof sitzen. Zwei Kindertheaterstücke vervollständigen das Angebote: „Rose Übermut“ mit Figurenspieler Billy Bernhard am 26. Juni und die Eigenproduktion „Annika und der Reisekoffer“ von und mit Leni Bohrmann (und außerdem Christian Birko-Flemming) am 3. Juli.

Früchte trägt das von Brockmeyer geknüpfte Theater-Netzwerk übrigens auch noch in anderer Hinsicht. Aktuell studiert sie als Regisseurin „Zabawa“ von Slawomir Mrozek ein, eine Gemeinschaftsproduktion des Zimmertheaters Speyer, des Theaters Alte Werkstatt in Frankenthal sowie des Theaters in der Kurve, die am 30. Juli beim TAW-Sommertheater in Großkarlbach Premiere feiern soll.

Noch Fragen?

Die Veranstaltungen finden alle open-air im Garten des „Theaters in der Kurve“, Weinstraße 279, in Hambach statt und beginnen in der Regel um 20 Uhr. Die Kinderstücke „Rose Übermut“ und „Annika und der Reisekoffer“ sind auf 15 Uhr angesetzt. Karten (21/16 Euro für die Erwachsenentermine, 8 Euro für die beiden Kinderstücke) gibt es im Eventim-Ticketshop unter www.theaterinderkurve.de sowie in der Buchhandlung Quodlibet in Neustadt.