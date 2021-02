Der Opel eines 21-jährigen Neustadters ist am Sonntag von einem Unbekannten beschädigt worden. Laut Polizei hatte der Opelfahrer sein Fahrzeug um 9.30 Uhr in der Gäustraße in Neustadt abgestellt. Vier Stunden später stellte er einen Streifschaden am vorderen, linken Kotflügel fest. Der Verursacher hatte sich jedoch davon gemacht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Aufgrund des Lackschadens geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher ein schwarzes Fahrzeug fuhr. Zeugenhinweise unter Telefon 06321/854-0.