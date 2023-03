Am Sonntagvormittag wurde an einem schwer zugänglichen Waldweg in Neustadt in der Nähe der ehemaligen Papierfabrik am Ortsausgang Richtung Lambrecht ein völlig ausgeschlachteter Opel Corsa gefunden. Laut Polizei haben die unbekannten Täter ihre Arbeiten vor Ort ausgeführt, am Ende bleiben nur noch die Karosserie und wenige Fahrzeugteile übrig. Gefunden wurde das Wrack in Fahrtrichtung Lambrecht, rechts oberhalb der Bundesstraße 39, etwa 100 Meter hinter der ehemaligen Papierfabrik. Die Zufahrt ist nur aus Richtung des Nonnentales möglich, so die Polizei. Sie hofft auf Hinweise von Zeugen zu diesem Umweltdelikt: Telefon 06321 8540.