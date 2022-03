In der Reihe über die Erkrankung Endometriose bietet die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Marienhaus Klinikum Hetzelstift am Mittwoch, 23. März, ab 17.30, online einen Gastvortrag an. Tobias Schmidt vom Kinderwunschzentrum in Ludwigshafen spricht über Therapieansätze zum unerfüllten Kinderwunsch bei Endometriose. Den Link zum Zoom-Meeting gibt es unter www.hetzelstift.de oder auf Instagram und Facebook.