„Das kann ich alleine“ – von Trotzköpfen und Wutzwergen. So lautet der Titel eines kostenlosen Online-Vortrags am Donnerstag, 27. Juni, 20 bis 21.30 Uhr, zu dem das Netzwerk Frühe Hilfen einlädt. Dabei geht es um den Umgang mit der Autonomieentwicklung von Kindern zwischen einem und vier Jahren und richtet sich an Mütter und Väter, werdende Eltern, Großeltern, Erzieher sowie Tageseltern. Es spricht die Diplom-Pädagogin Julia Fey von der Erziehungs- und Schwangerschaftsberatung im Haus der Diakonie Neustadt. Anmelden kann man sich per E-Mail an eb-nw@diakonie-pfalz.de oder telefonisch (06321 1899970). Der Link zur Veranstaltung wird nach der Anmeldung zugeschickt.